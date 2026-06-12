愛猫さんたちがどっちを選ぶのか、パパさんとママさんが5種目で真剣勝負！笑いどころ満載なほっこりバトルの様子が、面白すぎると反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で3.5万回再生を突破し、「あー笑った笑った」「なんて平和な戦い♡」といったコメントが寄せられました。 【動画：猫はパパとママ『どちらを選ぶ？』→同時に呼んでみた結果…笑ってしまう『夫婦バトルの様子』】 必死