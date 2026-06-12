インスタグラム更新バドミントン女子ダブルスで2024年パリ五輪銅メダルの志田千陽が11日までにインスタグラムを更新。卓 球女子の平野美宇とサンリオピューロランドを満喫するプライベートショットに、ファンから反響が寄せられている。志田は「(時差投稿)」として「冬の最後の思い出に平野美宇ちゃんとサンリオピューロランドに遊びに行かせていただきました初めてのピューロランドだったのですが全部が可愛くて癒されまし