Instagramアカウント「ごましお/京都の宿猫」に投稿されたのは、自動給餌器の時間を正確に把握しているかのような猫の姿です。投稿は記事執筆時点で117万回以上視聴され、4.1万件を超える“いいね”を記録。「時計読めてる？」「体内時計がすごい」といった声が寄せられ、大きな反響を呼んでいるようです。 【動画：『自動でご飯が出てくる機械』の前に待機するネコ→２分後…驚くほど『賢い行動』】 ご飯の時間を察知した猫