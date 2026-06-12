気象予報士でアナウンサーの塩見泰子が10日、自身のインスタグラムで博士号を取得してからの日々をつづった。 【写真】たゆまぬ努力の証し三刀流で博士号を取得した 「【#博士日記】」と題した投稿で「3月に大学院で博士を取得してからは、ペースを少し落としつつも、コツコツと英語論文の執筆を続けていました。」と近況を伝え、印刷や見直し、文献情報の整理などの作業はあるものの、ひとまず最後まで書き上