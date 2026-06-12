シンガー・ソングライターのピンクが、トニー賞授賞式の司会としてオープニングで「ムーラン・ルージュ」の楽曲「レディ・マーマレイド」のパロディを披露し、会場を盛り上げた。 【写真】司会なのにショータイム会場を盛り上げたピンク 2001年にシンガー・ソングライターのリル・キム、クリスティーナ・アギレラらと発表したヒット曲をもとに、ブロ&#