坂出海上保安署 12日午前0時44分ごろ、香川県多度津町の高見島沖でタグボートと漁船が衝突しました。 タグボートの船長が「底引き網漁船と接触しました」と118番通報しました。 漁船には船長の男性（28）が乗っていて、体の痛みを訴えて病院を受診。首のむち打ちや打撲など軽いけがをしました。タグボートには5人が乗っていましたが、けが人はいませんでした。 坂出海上保安署によりますと、タグボ