町野修斗が遠藤航に代わり追加招集となった北中米ワールドカップ（W杯）に臨む日本代表は現地時間6月11日、主将MF遠藤航（リバプール）の離脱を発表した。FW町野修斗（ボルシアMG）が追加招集されたなか、ファンからは「やっぱり何か持ってるねこの男は」と反響を呼んでいる。遠藤が左足首の違和感により、離脱することが決定。代わりに招集が決まったのが町野だった。町野は前回のカタール大会でもDF中山雄太の負傷離脱により