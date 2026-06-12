「軍人同士の友情」「分かりやすく伝えるため」「政府全体としてはそういう立場」――防衛大臣になった小泉進次郎氏の言葉が、以前とは違う意味で危うくなっている。環境大臣時代の”進次郎構文”はポエムとして消費されていた。しかし防衛大臣の口から出る軽い言葉は、もはや笑い話では済まない。（以下、政治学者・森川友義氏による寄稿）◆「進次郎構文」はかつて笑える余地があった拙著『政治家の「答えない」技術』では、小泉