１２日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「風、薫る」の次週予告で、久しぶりの人物が激変して登場した。この日の「風、薫る」は、あの槇村（林裕太）がまさかの告白をし、梅岡看護婦養成所についても、帝都医大付属病院に看護科が設立されることから、たった１期で閉所するという波乱の展開。次週が気になるところだが…。予告では、槇村の様子も描かれたが気になるのは、りん（見上愛）の家を訪問している洋装の男性。りん