おとといの夜、クマのような動物が目撃され、きのう臨時休園した太閤山ランドは、きょう以降、通常通り開園します。きのう午後、射水市が富山県自然保護課のクマ被害対策専門員の立ち合いのもと、現地の痕跡を確認しましたが、クマの可能性が低いと判断しました。太閤山ランドではさらに、けさ早朝パトロールを行い、安全が確認されたためきょう以降の開園を決めました。