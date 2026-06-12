俳優高知東生（61）が12日までにXを更新。自炊メニューを公開し、話題となっている。「近頃、体のことを考えて外食を控えて、自炊するようにしてるが、これってバランスとれてるのかなw焼き鳥、餃子、サラダ、白米」と書き出し、卓上メニューの写真を公開。卓上には他にも「ヒロポン酢」が置いてあった。このポストに対し「さりげなく、ヒロポン酢映り込ませてるの。ウフフ」「ヒロポン酢は洒落にならんってwもうあかんよ絶対