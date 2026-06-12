SKE48が36枚目シングル『サンダルだぜ』を3月18日にリリースした。グループにとっては表題曲で久しぶりとなる王道を貫くサマーチューンに仕上がり、楽曲公開時には『令和のパレオはエメラルド』と早くも注目を集めた。同曲のようにSKE48には『ごめんね、SUMMER』や『アイシテラブル!』、『意外にマンゴー』といった“夏曲”は多く存在するが、近年では明確に夏を歌った楽曲は無かった。センターに立つのは表題曲で初センターとなる