テレビ朝日系「報道ステーション」（月〜金曜午後9時54分）は11日夜の放送で、プロボクシング元WBC世界ライト級王者で、6月2日に肺炎のために亡くなったことが同日発表されたタレントのガッツ石松（本名鈴木有二＝すずき・ゆうじ）さんの訃報を、トップニュースで伝えた。この日、番組をお休みした大越健介キャスターに代わり、ともに出演する同局の小木逸平アナウンサーが、多くの人に愛されたガッツ石松さんを追悼した。番組では