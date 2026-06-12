見るも無惨に穴が開いてしまった壁紙。被疑者同行の現場検証が迫真すぎると話題になっているのです。 思わずクスッと笑ってしまうその光景は記事執筆時点で4.5万件ものいいね、多くの反響が寄せられることとなりました。 【写真：壁紙が破られていたので、犬に見せた結果→現場検証中の『迫真の表情』】 『破られた壁紙』を犬にみせた結果… Xアカウント『@gomachihuahua』に投稿されたのは、現場検証の様子。 こ