バーニーズマウンテンドッグが見せた驚きの行動が反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で172万6000回再生を突破し、「さすがバーニーズwww」「執念を感じます」「必死すぎる(笑)」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：車で出かけようとしたら、超大型犬が『置いていくつもりか！』と抗議して…予想外すぎる『衝撃の光景』】 車で出かけようとしたら… Ti