秋田地方気象台は12日午前5時26分、秋田県気象解説情報（落雷・突風・降ひょう）を発表しました。県内では上空の寒気の影響により、大気の状態が非常に不安定となる見込みです。12日朝から夜遅くにかけて、竜巻などの激しい突風や落雷、降ひょう、急な強い雨に注意してください。＜概況＞12日は東北地方の上空約5,500メートルに氷点下18度以下の寒気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定となるでしょう。このため、秋田県で