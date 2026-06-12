なぜかお金が貯まらない、気づくと出費ばかり増えている。そんな悩みの裏には、あなた自身も気づいていないお金のクセが隠れているのかもしれません。この心理テストでは、あなたのお金が逃げていきやすい原因を、深層心理から探っていきます。【詳細】他の記事はこちらQ.以下の絵は何に見えますか？A〜Dの中から選んでください。A：コインB：ボタンC：せんべいD：ボールあなたはどれを選びましたか？それでは結果を見てみましょう