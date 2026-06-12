ダイソーからしれっとマグネットネイルが出ていたので試してみたのですが…これなかなか凄いです！100均のマグネットネイルって、輝きがいまいちなものもあり、当たりハズレがある印象…。ですが、このネイルはギラッギラな輝き！“うるちゅる”な美爪が300円で完成しちゃいます♡これは専門店も号泣レベルかも…！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：BRGジェルネイルMG04シルキーローズ、BRGジェルネイルMG09