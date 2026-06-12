以前100均で購入したプラスチック製のゴミ袋ホルダーは、ふとした動作でホルダーごと外れたり、袋の持ち手が取れてしまうことでストレスに…。そんな悩みを、ダイソーの『扉に付けるゴミ袋ホルダー（2個）』が解消してくれました！丈夫なだけでなく、安定感があり使い勝手抜群！スチール製なのに100円とお手頃です◎【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：扉に付けるゴミ袋ホルダー（2個）価格：￥110（税込）サイズ（約）：5.2