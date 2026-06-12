電子レンジやコンロまわりを掃除するとき、何度も拭いているのにベタつきが残ったり、こびりついた汚れがなかなか落ちなかったり…。今回は、そんな油汚れの掃除に役立つダイソーグッズをご紹介します。できるだけ手軽にキッチン掃除を済ませたい人には特に使いやすいアイテムです。洗剤なしで油汚れをスッキリ落とせます。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：キッチンセスキ炭酸ソーダクリーナー（26枚）価格：￥110（税込