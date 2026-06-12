「プチプラアクセはすぐ錆びそう…。」というイメージはありませんか？先日、ダイソーでそんなイメージを覆す110円（税込）という破格ながら、錆びに強い優秀アクセサリーを発見！夏のレジャーや旅行でも変色を気にせず、長く愛用できる逸品なんです♪首元を華やかに演出する高見えデザインでヘビロテ間違いなしですよ。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：シンプルチェーンネックレス（B）価格：￥110（税込）サイズ（約）