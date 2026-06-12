巨人が小笠原を獲得するという報道があった(C)Getty Images巨人が、元中日で現在はナショナルズ傘下の2Aハリスバーグに所属する小笠原慎之介を獲得すると報じられた。また、獲得には複数球団が興味を示しているともいわれている。【動画】エースが戻ってきた！戸郷の圧巻完封シーン小笠原は神奈川・東海大相模高から2015年ドラフト1位で中日へ入団すると、9年間プレーし、日本での通算成績は46勝65敗、防御率3.62だった。24年