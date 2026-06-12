ドジャース・大谷翔平投手（３１）とカブス・鈴木誠也外野手（３１）の同学年コンビが１１日（日本時間１２日）、そろって本塁打を放った。まずは誠也。敵地・ロッキーズ戦に「５番・右翼」でスタメン入りすると、１点を追う１死満塁の２打席目に、先発右腕・フェルトナーから左翼席へ５試合ぶりの本塁打となる１０号逆転満塁弾を放って逆転勝ちに貢献した。メジャーデビューから５年連続で２ケタ本塁打となったのは、史上初の