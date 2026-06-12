日本代表は11日、FIFAワールドカップ2026に臨むメンバーから遠藤航の離脱と町野修斗の追加招集を発表した。11日に取材対応を行った山本昌邦ナショナルチームダイレクターは「早ければ夕方にはこちら（アメリカ・ナッシュビル）に着く」と話していたが、予定していたフライトが欠航し、その振替のフライトも欠航に。12日の練習に間に合う便がないため、町野は試合開催都市のアメリカ・ダラスから合流することが発表された。日