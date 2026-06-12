ボルシアMGに所属していたFW福田師王が、レンタル移籍していたカールスルーエ（ドイツ2部）に完全移籍することが決定した。11日、両クラブが発表している。2004年4月8日生まれで現在22歳の福田は、神村学園からボルシアMGに加入。移籍後は、U−19チームとセカンドチームでプレーすると、2024年1月にはトップチーム昇格が正式に発表された。しかし、公式戦11試合の出場にとどまったことから、昨年8月に買い取りオプションが付随