日本テレビ系朝の情報番組「ＺＩＰ！」（月〜金、午前５時５０分）は１２日、サッカー日本代表のキャプテン、ＭＦ遠藤航がＷ杯メンバーから離脱し、代表引退を表明したことを報じた。遠藤は今年２月に手術を受けた左足の状態が悪化。自身のＸ（旧ツイッター）で「自分にできることは全てやってきたので何も後悔はありません」とつづり、代表引退を表明した。番組には日本代表経験のある宮市亮（横浜ＦＭ）が解説としてスタジ