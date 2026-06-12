タレントのヒロミ（61）が11日、自身のインスタグラムを更新し、親交の深い著名人たちとの食事会の様子を公開した。【写真】めちゃくちゃ豪華な食事会ショットを公開したヒロミヒロミは「のりちゃん所さん大島さんなんとTKもーーー！」とコメントを添え、とんねるずの木梨憲武、タレントの所ジョージ、フリーアナウンサーの大島由香里、そして音楽プロデューサーの小室哲哉との自撮り集合ショットを投稿。写真には終始リラック