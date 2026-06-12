◆米大リーグパイレーツ―ドジャース（１１日、米ペンシルベニア州ピッツバーグ＝ＰＮＣパーク）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１１日（日本時間１２日）、敵地・パイレーツ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。３点リードの４回２死一塁で迎えた第３打席は右前打を放ち、今月９試合で６度目のマルチ安打とした。打率は３割５厘まで上がった。この日のパイレーツ先発右腕・ケラーとは相性が良く、昨季まで通算１１打数４安打