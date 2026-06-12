就職・転職を考えている人や、今の勤め先でのキャリアアップを目指している人は、自分の年収が周りと比べて平均的なのか気になるかもしれません。 今回のケースでは、友人の年収と自分の年収を比較してモヤモヤしている相談者が登場します。年収400万円が一般的な給与収入と比較してどれくらいの水準なのか気になるようです。 本記事では、一般労働者の年収をご紹介するとともに、年収だけでは見えない生活の