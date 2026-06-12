「パイレーツ−ドジャース」（１１日、ピッツバーグ）ドジャースの大谷翔平投手は三回の第２打席で２試合連発となる１３号アーチを放った。衝撃の一発に右翼席のファンも思わず頭を抱えるシーンがあった。右腕・ケラーに対し、初球、２球目と高めのフォーシームを見極めた。３球目の内角高めカットボールは身をのけぞらせながらよけてカウント３ボールになった。４球目はまったく打つ気がなく見逃した。これにスタンドはざ