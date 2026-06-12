兵庫県の内部告発問題で、県議会（定数８６、欠員４）は１１日、斎藤元彦知事が告発者の私的情報が漏えいした管理責任を取るとして提出した知事給与カット条例の改正案について、継続審議を決めた。賛成予定だった最大会派の自民党（３５人）が、斎藤氏の答弁に反発して方針転換した。昨年６月の改正案提出後、継続審議は４度目で、１年にわたって採決されない異例の状況が続いている。この日の本会議では、自民や第３会派の公