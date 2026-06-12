近所付き合いの有無に関する65歳以上の回答政府は12日、2026年版高齢社会白書を閣議決定した。日本の65歳以上の17.4％が「近所の人との付き合いがない」と回答し、諸外国と比べて割合が高かったとの内閣府の調査を紹介した。単身の高齢者が増える中、地域での人のつながりが希薄になっていることをうかがわせる結果となった。調査は日本、米国、ドイツ、スウェーデンの4カ国で、25年9〜11月に実施。各国の65歳以上計約3800人の