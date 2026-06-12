◇米男子ゴルフツアーRBCカナダ・オープン第1日（2026年6月11日カナダTPCトロント＝7389ヤード、パー70）第1ラウンドが行われ、金谷拓実（27＝SOMPOひまわり生命）は2アンダー68で回り55位で発進した。首位とは4打差。平田憲聖（25＝ELECOM）は1アンダー69で回り73位。中島啓太（25＝フリー）は1オーバー71で回り120位と出遅れた。6アンダー64をマークしたブルックス・ケプカ（36＝米国）ら6人がトップに並んだ。