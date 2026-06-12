「パイレーツ−ドジャース」（１１日、ピッツバーグ）ドジャースの大谷翔平投手が「１番・ＤＨ」で先発出場し、２試合連発となる１３号アーチを放った。衝撃の一撃にスタンドはざわついた。三回の第２打席。フルカウントからの６球目だった。内角低めのスイーパーに腰を引きながらはじき返した打球はグングン伸びて右翼席最前列に。バットの先で捉えた打球だったがスタンドインしてしまうパワーに敵地がざわついた。着弾点近