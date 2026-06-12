首都直下地震「緊急対策推進基本計画」の主な目標と対策政府は12日の閣議で、高確率で発生が予想される首都直下地震の減災目標と対策を盛り込んだ「緊急対策推進基本計画」を改定した。昨年12月に公表した被害想定で最大約1万8千人とした死者数、約40万棟とした全壊・焼失建物数は、いずれも今後10年間で半数以下に減らすとした。犠牲者の6割以上は火災によるとの予測があるため、対策では「感震ブレーカー」と呼ばれる発火防止