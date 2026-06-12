一日のタスクが一段落したタイミングで、少しだけ頭をひねる時間を持ってみませんか？ 普段なにげなく使っている言葉も、パズルとして向き合うことで新鮮な気づきが得られるものです。今回は、季節の果物やビジネスシーンでおなじみの道具をテーマに用意しました。問題：□に入るひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。・横の並び：せ ＋ □ ＋ か ＋ □・縦の並び（左）：す ＋ □ ＋ か・縦の並び（右