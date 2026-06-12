新疆ウイグル自治区ウルムチ市にある商業施設・金泉商城で販売されている飾りや帽子などをオーダーできる羊のぬいぐるみが最近、ネット上で大きな話題となり、新疆の文化観光における最新の大ヒット商品となっている。店で買うには、2時間は並ばなければならないほか、購入できる個数にも制限があり、売り切れ続出となっている。5月から新疆の要素を取り入れ飾り付けられた羊のぬいぐるみの人気が高止まりしており、中国各地から観