俳優で声優の舞原鈴さんは6月11日、自身のX（旧Twitter）を更新。夫で声優や演出家としても活躍する伊藤マサミさんの女性トラブル問題について声明を発表し、さまざまな声が寄せられています。【画像全文】「大変申し訳ございません」夫の不倫で声明発表「大変申し訳ございません」舞原さんは「夫、伊藤マサミに関してのSNS（Ｘ旧Twitter）における投稿について」と題し、1枚のテキスト画像を投稿。「この度は、主人の無自覚な行動