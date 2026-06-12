スバルが「“新たな”MT車」開発中！スバルは2026年6月6日、富士スピードウェイで開催された「スーパー耐久富士24時間レース」の場で、2027年までに投入予定の新しいマニュアルトランスミッション（MT）モデルに関する計画を明らかにしました。今後登場する新型3モデルのなかのでも注目されるのが、「BRZ」のコンプリートカーです。一体どのようなモデルなのでしょうか。【画像】超カッコいい！ これがスバルの「MT車」です！