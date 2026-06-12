新型「フィット」が話題トルコの自動車部品メーカー「KAREL KALIP（カレル・カリプ）」が電動シティコミューターブランド「KAREA（カレア）」を立ち上げ、第1弾モデルとなる「FIT（フィット）」を発売しました。小型EVとしての特徴が明らかになり、公開直後からユーザーの間でも反響が集まっています。カレル・カリプ社は1994年の設立以来、バンパーやダッシュボードなど中大型プラスチック射出成形金型の分野で事業を広げてき