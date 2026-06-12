６月14日に開催される北中米ワールドカップ初戦のオランダ戦を前に、日本代表のドタバタ劇が続いている。現地11日、主将の遠藤航が怪我のために離脱し、ボルシアMFの26歳FW町野修斗が追加招集されることが発表された。元々４人しかいないボランチの代わりがストライカーだったため、疑問の声も上がるなか、急遽メンバー入りを果たした町野にもトラブルが発生した。 日本サッカー協会によれば、当初は11日の夕方〜夜に