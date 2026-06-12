◇ナ・リーグドジャース−パイレーツ（2026年6月11日ピッツバーグ）ドジャースの大谷翔平投手（32）が11日（日本時間12日）、敵地でのパイレーツ戦に「1番・DH」で先発出場。第3打席も右前打を放ち、3試合ぶりにマルチ安打をマークした。3−0の4回2死で迎えた第3打席は1ボール1ストライクからの3球目、チェンジアップを振り抜くと、108・7マイル（約174・9キロ）の痛烈なゴロが右前に飛び、Hランプを灯した。次打者・パ