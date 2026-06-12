交通事故死者数の推移政府は12日の閣議で、2026年版「交通安全白書」を決定した。25年の交通事故の死者数は2547人で、現行の統計を開始した1948年以降で最少となった。自転車乗車時のヘルメット着用が2023年から努力義務となり、着用率向上が事故時の被害軽減に一定の効果があったとみられる。外国人運転者による交通事故数は増加傾向にあり、過去10年で最多の7906件だった。死者数は6年連続で3千人を下回り、ピークだった1970