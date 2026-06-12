政府は12日の閣議で、首都直下地震の減災目標と対策を盛り込んだ「緊急対策推進基本計画」を改定した。被害想定で最大約1万8千人とした死者数、約40万棟とした全壊・焼失建物数は、いずれも今後10年間で半数以下に減らすとした。