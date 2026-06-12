政府は、首都直下地震について、去年、被害想定が見直されたことを受け、対策の方針などを示す「基本計画」を11年ぶりに変更しました。今後10年の間に、想定される死者を半数以上減らすなどとしています。政府は、きょうの閣議で、首都直下地震への対策の基本方針などを示す「基本計画」の変更を決めました。今回の変更は2015年以来11年ぶりで、去年12月に被害想定が見直されたことを受けたものです。被害想定では、最悪の場合、死