◇ナ・リーグ（2026年6月11日ドジャース−パイレーツ）ドジャースの大谷翔平投手（32）が11日（日本時間12日）、敵地でのパイレーツ戦に「1番・DH」で先発出場。3回の第2打席で2試合連発となる13号本塁打を放った。初回の第1打席は相手先発・ケラーから四球を選んで出塁。3回1死の第2打席はフルカウントからの6球目、低めスイーパーをバットの先で捉えると、打球は右中間スタンドへ一直線。2試合連発となる13号本塁打で先