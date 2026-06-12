国民投票で人口制限への賛成を訴える看板＝5月、スイス西部（ロイター＝共同）【ジュネーブ共同】スイスで人口を1千万人までに制限することの是非を問う国民投票が14日に実施される。欧州諸国などから移民の流入が続く中、世論は賛否を巡り二分されており、反対派がやや優勢なものの結果は流動的だ。可決されれば異例の「人口の上限」が定められた国となる。投票を提案したのは、最大政党の右派国民党。移民の増加により生活イ