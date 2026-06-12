今年の「高齢社会白書」の調査で、65歳以上の人のおよそ4割が「収入を伴う仕事をしたい」と回答したことが分かりました。日本は他の国と比べ、経済的な不安を抱える高齢者の割合が高いとみられます。政府がけさ閣議決定した今年の「高齢社会白書」は、内閣府が去年9月から11月にかけて調査を行い、65歳以上の日本人およそ1270人のほか、アメリカ人およそ840人、ドイツ人およそ770人、スウェーデン人およそ960人から回答を得ました