◆米大リーグロッキーズ３―９カブス（１１日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）カブスの鈴木誠也外野手が敵地のロッキーズ戦に「５番・右翼」でスタメン出場。０―１の４回１死満塁の第２打席で、キャリア３本目の逆転満塁１０号本塁打を放ち、勝利に貢献した。カブスは３連敗で貯金をはき出していたが、４試合ぶりの勝利で再び貯金「１」とした。満塁弾３本は大谷翔平（ドジャース）と並び日本人現役最多タイ。