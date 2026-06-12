浮いて浮いて浮きまくるんや【STEP3】「上手に浮く」 クロールで25ｍを泳ぐ上で、「キック」や「ストローク」よりも大事なのは「浮く」ことです。これは声を大にして言いたい重要なポイント。基本的に、脱力して浮くことができれば、それだけでクロールは成り立つのです。 よく「前に進まないから25ｍ泳ぎきれない」という悩みを耳にします。水泳の初心者が水中で前進できない理由は「